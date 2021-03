Nella giornata di ieri l’Aifa, ovvero l’Agenzia italiana del farmaco, ha disposto un immediato divieto di utilizzo del vaccino anticovid AstraZeneca. Nello specifico, si tratta del lotto con il numero ABV2856. Il tutto è stato disposto in via precauzionale ma, oltre a questo, sono stati segnalate alcune morti sospette che potrebbero essere legate alla somministrazione di questo vaccino.

L’Aifa ha bloccato la somministrazione di un lotto del vaccino anticovid AstraZeneca

L’Aifa ha quindi deciso di vietare la somministrazione del lotto numero ABV2856 relativo al vaccino anticovid AstraZeneca, il tutto in seguito ad alcune segnalazioni di gravi eventi. L’Agenzia italiana del farmaco ha infatti così comunicato: “A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del farmaco europea”.

Un militare è infatti deceduto a Siracusa per arresto cardiaco dopo un giorno la somministrazione del vaccino AstraZeneca dello stesso lotto in questione. Per il momento non è ancora certa la correlazione tra la morte del militare e la dose del vaccino. Come dichiarato, “AIFA sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti e comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile”. Nella stessa giornata, anche altri paesi dell’UE hanno deciso di ritirare e bloccare questo vaccino. In Danimarca, in particolare, è stata sospesa temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca in seguito a “segnalazioni di gravi casi di coaguli nel sangue tra le persone vaccinate”.