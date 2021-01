Vaccino contro Covid-19: il portale ci tiene aggiornati in tempo reale di tutto ciò che sta accadendo nel nostro Paese

Sono davvero numerose le infografiche disponibili che riguardano il totale delle vaccinazioni, il numero delle dosi consegnate e somministrate e l’andamento delle singole regioni. Ci sono anche i dati sul tipo di popolazione coinvolta, suddivisa per sesso e fasce d’età oltre che per categoria: operatori sanitari e sociosanitari, personali non sanitario e ospiti delle strutture resistenziali. Indicati anche i punti di somministrazioni con indicazioni dettagliate relativamente ai Comuni delle singole regioni.

Come detto anche sopra, in Italia la prima fase della campagna vaccinale riguarda in particolar modo medici ed infermieri. Questa è una fase molto rapida dove tutto può succedere da un momento all’altro. Per questi motivi, e anche per le dichiarazioni del Governo recentemente, negli ultimi giorni sono stati anche modificati i piani organizzativi per accelerare la somministrazione.