MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale, portando con sé alcuni sconti interessanti, ed una iniziativa assolutamente lodevole, con la quale cerca di ridurre il più possibile il gender gap, piaga su cui stanno lavorando tantissime associazioni.

Sfogliando le pagine del volantino vedrete delle offerte pink, coloro che decideranno di acquistare i suddetti prodotti avranno la possibilità di partecipare a 4 mesi di corsi online gratuiti (complessivi di 270 ore), nei quali le ragazze tra i 7 ed i 18 anni potranno imparare moltissimo, dal coding all’editing fotografico, solo per citare alcuni argomenti.

Tutti gli acquisti sono effettuabili nei negozi sparsi per il territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale dell’azienda; in questo caso il cliente potrà ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, ma sarà direttamente costretto a pagare le spese di spedizione per la consegna, in caso contrario potrà richiederla in negozio, e sarà sempre gratis.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e dei codici sconto, sono disponibili per tutti sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

MediaWorld: le offerte sono ricchissime e piene di sconti

Gli sconti più interessanti, come stiamo vedendo anche presso i negozi delle concorrenti, sono applicati sui dispositivi Apple, in questo caso gli utenti potranno acquistare un iPhone 11 pagandolo solamente 699 euro, ma anche i più recenti iPhone 12 a 899 euro o iPhone 12 Pro a 1159 euro.

Se interessati invece ad un dispositivo con sistema operativo Android, la scelta potrà ricadere su un modello decisamente economico, rappresentato da Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola G8 Power, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A12, Oppo A73 o Oppo Reno 4.