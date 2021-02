La Casa di Carta 5 sta per uscire. Tutti i fan sono impazienti di vedere cosa avranno da offrire i nuovi episodi di quello che sarà il finale di stagione. Sebbene il Covid-19 abbia creato non poche difficoltà al settore cinematografico, come i protagonisti di questa serie, produttori, operatori e cast non si sono dati per vinti. Hanno saputo affrontare questa emergenza sanitaria non tralasciando di realizzare ciò che il pubblico stava attendendo da tempo: la quinta stagione.

Ecco tutto quello che si sa su La Casa di Carta 5

Sono tante le notizie su La Casa di Carta 5 che si sono susseguite lungo lo scorso 2020 e l’inizio di quest’anno. All’inizio molti erano preoccupati che i produttori decidessero di bloccare tutto come Black Mirror. Poi alcuni indizi hanno tranquillizzato i fan.

Molti ricorderanno la maldestra diretta su Instagram di Najwa Nimri che interpreta Alicia Sierra. Durante una pausa sul set si era ripresa per salutare il suo pubblico dimenticandosi di un particolare: non aveva più il pancione. Un dettaglio che ha dato il via a numerose ipotesi su ciò che succederà al personaggio durante la quinta stagione.

Nell’ultimo episodio de La Casa di Carta 4, Alicia Sierra, l’ispettore di polizia antagonista alla banda, è riuscita a scoprire il luogo del nascondiglio trovandosi faccia a faccia con Il Professore. Come proseguirà la vicenda nella nuova stagione?

Diversi si sono preoccupati di una possibile morte del Professore, ma sarebbe davvero difficile almeno nei primi episodi. Altri invece ad una serie di coincidenze che lo faranno unire alla banda per l’ultima fuga. Qualunque sarà la trama, Alex Pina ha riconfermato che avrà un carattere latino ed esplosivo.

La data di uscita de La Casa de Papel

Quindi quando arriverà La Casa di Carta 5? Ancora non si è a conoscenza di una possibile data di uscita. La stagione 4 aveva fatto il suo debutto ad aprile dello scorso anno, ma pare molto improbabile succeda lo stesso per la quinta. Sicuramente però non passerà il 2021 quindi entro fine anno, probabilmente negli ultimi mesi, potrebbero finalmente arrivare su Netflix i nuovi episodi.