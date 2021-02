Ogni mese il catalogo di Netflix subisce delle modifiche, ora con aggiunte, talvolta con delle rimozioni. Per il mese di marzo, tuttavia, gli utenti in possesso di un abbonamento al servizio di streaming video più popolare al mondo potranno attendersi tante novità. In questo articolo, infatti, riportiamo la lista di tutte le serie TV, film, documentari ed altri contenuti in arrivo su Netflix per il mese di marzo!

Serie TV su Netflix – 1 marzo 2021 Lunedì

Vikings (Stagione 6, Parte 1)

Cursed (originale Netflix)

The Order (originale Netflix, Stagione 2)

Serie TV su Netflix – 2 marzo 2021 Martedì

Riverdale (Stagione 3)

DAREDEVIL

The Order (originale Netflix, Stagione 2)

Serie TV su Netflix – 3 marzo 2021 Mercoledì

Altered Carbon (Stagione 2, originale Netflix)

DAREDEVIL

The Order (originale Netflix, Stagione 2)

Serie TV su Netflix – 4 marzo 2021 Giovedì

La vita bugiarda degli adulti [serie tv]

DAREDEVIL

The Order (originale Netflix, Stagione 2)

Serie TV su Netflix – 5 marzo 2021 Venerdì

Summertime – Stagione 2 [serie tv]

Dark – stagione 3

The Midnight Gospel (animata)

Serie TV su Netflix – 6 marzo 2021 Sabato

Lucifer – Stagione 6 [serie tv]

Dark – stagione 3

The Midnight Gospel (animata)

Serie TV su Netflix – 7 marzo 2021 Domenica

Ozark – Stagione 4 [serie tv]

Dark – stagione 3

The Midnight Gospel (animata)

Serie TV su Netflix – 8 marzo 2021 Lunedì

Non ho mai – Stagione 2 [serie tv]

Dc’s Legends of Tomorrow (Stagione 4)

The English Game – Miniserie

Serie TV su Netflix – 9 marzo 2021 Martedì

The Rain – Stagione 3

Dc’s Legends of Tomorrow (Stagione 4)

The English Game – Miniserie

Serie TV su Netflix – 10 marzo 2021 Mercoledì

Dirty John – Stagione 2

Dc’s Legends of Tomorrow (Stagione 4)

The English Game – Miniserie

Serie TV su Netflix – 11 marzo 2021 Giovedì

Hoops – Stagione 1

Dead to Me – Stagione 2

The Eddy (originale Netflix)

Serie TV su Netflix – 12 marzo 2021 Venerdì

Lucifer – Stagione 5A

Dead to Me – Stagione 2

The Eddy (originale Netflix)

Serie TV su Netflix – 13 marzo 2021 Sabato

Stateless – Miniserie

Dead to Me – Stagione 2

The Eddy (originale Netflix)

Serie TV su Netflix – 14 marzo 2021 Domenica

Cursed – Stagione 1

Dead to me (Stagione 2)

The Eddy – Miniserie

Serie TV su Netflix – 15 marzo 2021 Lunedì

Come vendere droga online (in fretta) – Stagione 2

Dead to me (Stagione 2)

The Eddy – Miniserie

Serie TV su Netflix – 16 marzo 2021 Martedì

The Umbrella Academy – Stagione 2

Dead to me (Stagione 2)

The Eddy – Miniserie

Serie TV su Netflix – 17 marzo 2021 Mercoledì

Vis a Vis: El Oasis – Stagione 1

Dirty John – Stagione 2

THE CROWN

Serie TV su Netflix – 18 marzo 2021 Giovedì

Tredici – stagione 4

Dirty John – Stagione 2

THE CROWN

Serie TV su Netflix – 19 marzo 2021 Venerdì

Curon – stagione 1

Dirty John – Stagione 2

THE CROWN

Serie TV su Netflix – 20 marzo 2021 Sabato

The Politician – stagione 2

Dynasty (Stagione 3)

Teenage Bounty Hunters

Serie TV su Netflix – 21 marzo 2021 Domenica

Dark – stagione 3

Dynasty (Stagione 3)

Teenage Bounty Hunters

Serie TV su Netflix – 22 marzo 2021 Lunedì

Hollywood – Miniserie

Dynasty (Stagione 3)

Teenage Bounty Hunters

Serie TV su Netflix – 23 marzo 2021 Martedì

Dead to Me – Stagione 2

Elite – stagione 3

Teenage Bounty Hunters

Serie TV su Netflix – 24 marzo 2021 Mercoledì

The Eddy – Miniserie

Elite – stagione 3

Summertime (originale Netflix)

Serie TV su Netflix – 25 marzo 2021 Giovedì

SKAM Italia – stagione 4

Elite – stagione 3

Summertime (originale Netflix)

Serie TV su Netflix – 26 marzo 2021 Venerdì

White Lines – stagione 1

Elite (Stagione 3, originale Netflix)

Summertime (originale Netflix)

Serie TV su Netflix – 27 marzo 2021 Sabato

Snowpiercer – stagione 1

Elite (Stagione 3, originale Netflix)

Summertime – Stagione 2 [serie tv]

Serie TV su Netflix – 28 marzo 2021 Domenica

Space Force – stagione 1

Elite (Stagione 3, originale Netflix)

Summertime – Stagione 2 [serie tv]

Serie TV su Netflix – 29 marzo 2021 Lunedì

La casa di carta – Parte 4

F is for Family (Stagione 4)

Summertime – Stagione 2 [serie tv]

Serie TV su Netflix – 30 marzo 2021 Martedì

After Life – stagione 2

F is for Family (Stagione 4)

Summertime – stagione 1

Serie TV su Netflix – 31 marzo 2021 Mercoledì