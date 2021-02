Il bonus cashback è operativo in questo 2021. Dopo l’anticipazione dello scorso Natale, gli italiani potranno partecipare al programma che prevede incentivi per chi effettua acquisti nei negozi fisici con carta di credito, bancomat, carta di debito e strumenti di moneta digitale.

Cashback, cosa fare per ricevere il super bonus da 1500 euro

Il cashback prevede uno schema ben delineato. Il programma si divide in due semestri con scadenza a Giugno ed a Dicembre. Chi in ogni semestre effettua almeno 50 transazioni con moneta digitale potrà ricevere un rimborso pari a 10% della somma delle spese effettuate. Il massimo del rimborso cumulabile si attesta sui 300 euro. Il risarcimento avverrà direttamente su conto corrente.

Sempre il programma cashback però prevede un’altra sorpresa. Oltre alla formula del rimborso del 10%, gli italiani potranno ricevere anche un altro super bonus. Per ogni semestre, infatti, sarà possibile ricevere un accredito pari a 1500 euro. Il rimborso in questo caso sarà garantito ai primi 100mila partecipanti che effettueranno il maggior numero di operazioni.

E’ prevista quindi la creazione di una vera e propria graduatoria. Per il super cashback non sarà quindi rilevante la quantità di denaro utilizzato per acquisti, ma la quantità delle transazioni effettuate. Allo stato attuale rientrano in posizione utile per il rimborso di 1500 euro gli italiani che hanno effettuato 80 operazioni con moneta digitale.

Ricordiamo che per partecipare al programma cashback è necessario scaricare l’app IO su Google Play Store o App Store di Apple. Oltre all’app sarà anche necessario dotarsi delle proprie credenziali SPID per i servizi della Pubblica Amministrazione.