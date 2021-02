Occasione da non perdere per i correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL in questo 2020. I principali istituti bancari attivi nel nostro paese sono parte integrante del programma cashback esteso a tutti i cittadini italiani. Ogni cliente potrà quindi ricevere direttamente sul proprio conto rimborsi che arrivano sino alla soglia di 3000 euro.

Unicredit, BNL, Intesa: il metodo utile per ricevere un rimborso da 3000 euro

Nel 2021, oltre al normale programma cashback per i pagamenti con moneta virtuale, è previsto anche il cosiddetto super bonus. I correntisti Unicredit, Intesa e BNL che effettueranno già acquisti con carte di credito o bancomat potranno accedere al ricco rimborso di 3000 euro.

Il premio del super bonus si suddivide in due parti. Il programma, infatti, prevede due fasi semestrale. Coloro che hanno effettualo l’iscrizione al programma cashback attraverso l’app IO saranno inseriti di default in una sorta di graduatoria.

La classifica del programma cashback indicherà i clienti che hanno effettuato il numero maggiore di acquisti con carta di credito o bancomat. La graduatoria sarà aperta in una prima fase sino al 30 Giugno ed in una seconda fase, dal 1 Luglio al 31 Dicembre. I primi 100mila partecipanti della classifica riceveranno direttamente sul loro conto corrente il rimborso dal valore di 1500 euro.

Essere in posizione utile in entrambe le graduatorie semestrali può portare al rimborso pieno di 3000 euro per i correntisti di Unicredit, Intesa e BNL. I correntisti che desiderano partecipare al cashback, qualora non abbiano ancora effettuato l’iscrizione, devono scaricare su smartphone Android o iPhone la relativa app IO e dotarsi di credenziali SPID.