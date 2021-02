La nuova versione Android Auto rilasciata sul Play Store è la 6.1.6105. Questa versione è ancora in fase di rilascio e, data la gradualità del rilascio, potrebbe non essere già disponibile per l’aggiornamento per tutti su Google Play Store.

Ecco le modifiche con la nuova versione

Le modifiche sono state identificate da un’analisi all’interno del pacchetto di installazione. Queste modifiche potrebbero non essere immediatamente visibili una volta aggiornato Android Auto, poiché la maggior parte delle funzionalità di Android Auto vengono rilasciate dagli aggiornamenti del server e potrebbero effettivamente essere disponibili in un tempo molto lungo o potrebbero non vedere mai la luce del sole.

Queste modifiche non costituiscono un changelog né ufficiale, né completo, come il changelog non è fornito da Google.

Da un confronto con la precedente versione di Android Auto, sono emerse le seguenti novità:

Nuovi riferimenti per quanto riguarda le chiamate VoIP : nello specifico sono state aggiunte risorse testuali per le chiamate in entrata. Non è escluso che la funzione sia quasi pronta per il rilascio

: nello specifico sono state aggiunte risorse testuali per le chiamate in entrata. Non è escluso che la funzione sia quasi pronta per il rilascio Sono state aggiornate le animazioni di apertura e chiusura dell’app: in particolare le animazioni forniscono un effetto di traslazione dal bordo inferiore verso l’alto in caso di apertura, viceversa in caso di chiusura

apertura e chiusura dell’app: in particolare le animazioni forniscono un effetto di traslazione dal bordo inferiore verso l’alto in caso di apertura, viceversa in caso di chiusura Per la modalità “Display a grappolo”, ovvero la modalità che prevede lo schermo del telefono come estensione dello schermo dell’auto (puoi approfondire leggendo questo articolo) la possibilità di aggiungere un lanciatore di app . Per ora questa nuova funzionalità sembra essere in uno stato primordiale e la selezione di un’app non ha alcun effetto. Inoltre, sembra che non tutte le app dovrebbero apparire, solo quelle compatibili con questa modalità.

. Per ora questa nuova funzionalità sembra essere in uno stato primordiale e la selezione di un’app non ha alcun effetto. Inoltre, sembra che non tutte le app dovrebbero apparire, solo quelle compatibili con questa modalità. Aggiunte le icone specifiche con i loghi Suzuki, SAIC Maxus e veicoli DAF e autoradio PTW e YEAR.

Suzuki, SAIC Maxus e veicoli DAF e autoradio PTW e YEAR. Le app di messaggistica che appaiono anche come icona avranno presto un badge sulla schermata iniziale per mostrare le notifiche che sono arrivate .

. Sono state aggiunte risorse aggiuntive per la configurazione iniziale sullo schermo dell’auto. Questo nuovo tipo di prima configurazione ha il nome in codice “Cakewalk 1.75” e richiede che la configurazione venga avviata sul telefono ma continui sullo schermo del veicolo compatibile.

Per qualche strano motivo, sono state aggiunte risorse per Android sulla TV.

Le impostazioni sviluppatore consentiranno presto di regolare la sensibilità dello scroll del touchpad (nel caso in cui il veicolo abbia implementato il supporto per questo tipo di periferica).

Ci sarà un’opzione per terminare i termini e le condizioni di Android Auto e ripristinare le informazioni personali salvate dall’app.

Curiosità: questa è la prima versione di Android Auto con requisiti minimi di installazione per Android 6.0. L’abbandono di Android Lollipop era già arrivato a novembre dello scorso anno, ma era comunque possibile installare Android Auto (anche se in realtà non funzionava). Da questa versione in poi, l’installazione è praticamente impossibile.