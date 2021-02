La telefonia mobile è in balia di un persistente cambiamento. Ciò che nel tempo è permasto sempre uguale è il sistema di identificazione numerica che passa per l’uso di prefissi e numeri unici e personali attribuiti agli utenti. A partire dal 2021 ci sarà il cambio prefisso con l’integrazione di nuovi riferimenti per tantissimi operatori. Non sarà facile riconoscerli. Stanno per arrivare, ecco quali sono.

Prefissi: cambio storico per la telefonia mobile

Il Ministero per lo Sviluppo Economico è responsabile del sistema di aggiornamento prefissi che si verifica random per una lista di fornitori di servizio mobile autorizzati ad operare su suolo nazionale.

I nuovi riferimenti sono stati resi noti a partire dal 5 Febbraio 2021 e saranno usati dai gestori per dare vita ad una nuova linea di numeri telefonici per utenze mobili di tipo ricaricabile ed abbonamento. Cambiano le cose per alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Plintron (Rabona Mobile, NTMobile e NoiTel), Kena Mobile e Very Mobile. A sparire è il prefisso 3216 di Acotel SPA.

Per quanto riguarda il prefisso PosteMobile inizia a farsi strada il 3716 in aggiunta ai già esistenti 3711, 3713, 3714 e 3715. Assegnati a Kena Mobile sono 3500, 3501 e 3505 in prestito da Noverca SEL aggregata in seconda del gruppo TIM Mobile. Diverso, invece, il discorso in casa WindTre dove si incontra la presenza dei prefissi 320, 324, 327, 328, 329, 373, 388, 389, 391, 392 e 393.

Le nuove numerazioni sopraggiungeranno immediatamente così come annunciato dal MISE. Questo vuol dire che la richiesta di nuove SIM potrebbe vedere l’apparizione di questi nuovi riferimenti numerici. Nelle prossime settimane si inizieranno a ricevere. quindi, chiamate con questi prefissi telefonici. Non occorre allarmarsi pensando si possa trattare di chiamate da Call Center o per scopi illegittimi. Segnatevi questi numeri prima di rifiutare una chiamata che potrebbe essere importante.