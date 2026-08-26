Android Pulse, cos’è l’app Google comparsa sul Play Store

Android Pulse è comparsa tra gli aggiornamenti disponibili sul Play Store di parecchi utenti, spesso con un riquadro grigio al posto dell’icona, e la reazione più comune è stata la stessa: si tratta di qualcosa di sospetto? No, l’app porta la firma di Google e lavora dietro le quinte di Android da parecchio tempo, semplicemente senza farsi notare. La faccenda del quadratino vuoto al posto dell’icona ha contribuito ad alimentare i dubbi, perché è esattamente il modo in cui si presentano certe applicazioni installate in maniera poco trasparente. In questo caso però la provenienza è ufficiale, e chi ha un Pixel probabilmente ha già Pulse installato da mesi senza averci mai fatto caso.

Che cosa fa davvero Android Pulse

La descrizione pubblicata sul Play Store non aiuta granché a farsi un’idea. Google parla della distribuzione di regole per il rilevamento di anomalie nel consumo di risorse critiche, sia da parte del sistema operativo sia delle applicazioni installate. Tradotto in parole comprensibili, sembra trattarsi di uno strumento diagnostico: un modulo che aiuta il telefono a capire quando qualcosa sta andando storto sotto il cofano.

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L’esempio più immediato riguarda un’app che, da un giorno all’altro, comincia a divorare batteria molto più del normale, oppure a occupare CPU e memoria in modo anomalo. Sono comportamenti che raramente l’utente riesce a individuare da solo, e che invece un sistema di monitoraggio automatico può segnalare. Il punto è che Google non specifica quali risorse vengano effettivamente controllate, quindi il quadro rimane volutamente generico. La parola chiave della descrizione ufficiale, comunque, è quella: regole. Pulse non sembra fare il lavoro di analisi vero e proprio, piuttosto distribuisce i criteri con cui il sistema riconosce le anomalie, aggiornandoli quando serve.

Nessuna interfaccia da aprire, solo una piccola icona verde

Chi cerca Pulse nel cassetto delle applicazioni non troverà nulla, perché non esiste una schermata da consultare né impostazioni da modificare. Sui Pixel che l’hanno già ricevuta compare soltanto tra le informazioni sulle applicazioni di sistema, con il nome asciutto “Pulse” e una piccola icona verde che riproduce il tracciato di un battito cardiaco. Da lì, con ogni probabilità, arriva anche il nome scelto da Google.

L’app non è nemmeno una novità assoluta, nonostante l’improvvisa ondata di segnalazioni. Ne esistono versioni che risalgono almeno a marzo 2026, con diversi aggiornamenti pubblicati nel frattempo, e il contatore del Play Store indica oltre 10 milioni di download. Numeri che raccontano di un componente già ampiamente distribuito, semplicemente invisibile a chi non va a scavare nell’elenco delle app di sistema.

Perché adesso si vede tra gli aggiornamenti manuali

Il vero elemento di novità sta nel modo in cui Android Pulse si sta presentando in queste ore. Fino a poco tempo fa restava confinata nell’ombra, mentre adesso spunta direttamente nella lista degli aggiornamenti che l’utente può installare a mano dal negozio di Google. È una scelta curiosa per un componente di questo tipo, considerato che l’azienda dispone già di un canale dedicato all’aggiornamento dei propri servizi di sistema, pensato proprio per far viaggiare questi moduli senza coinvolgere chi usa il telefono.

Il risultato è che moltissime persone hanno scoperto l’esistenza di Pulse in un colpo solo, senza alcun preavviso e con l’icona mancante a peggiorare l’effetto sorpresa. Non c’è nulla da disinstallare né da configurare, e l’aggiornamento può essere installato come qualsiasi altro dal Play Store. Chi preferisce lasciar perdere può semplicemente ignorarlo, visto che il modulo continuerà a fare il proprio lavoro in silenzio come ha fatto negli ultimi mesi su milioni di dispositivi Android.