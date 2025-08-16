TIM, ecco le offerte del momento con minuti e giga

Anche per queste ultime settimane estive, l’operatore telefonico italiano TIM sta mettendo a disposizione degli utenti tante offerte di rete mobile sorprendenti. Attualmente, infatti, gli utenti potranno attivare online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore tante proposte, comprendenti sia minuti, sms e tanti giga per navigare senza pensieri. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, una valanga di offerte mobile sorprendenti con tanti minuti e giga per navigare

Anche in queste settimane sono a disposizione degli utenti tante offerte mobile di rilievo proposte dall’operatore telefonico TIM. Come già accennato in apertura, sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili numerose proposte, una più interessante dell’altra. Per chi passerà a TIM richiedendo la portabilità del proprio numero da Iliad e altri operatori telefonici rivali, c’è disponibile un’offerta eccezionale.

Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo di appena 7,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente il primo mese di rinnovo dell’offerta. Il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e tanti giga per navigare in libertà anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico TIM.

Comtinua poi ad essere disponibile la favolosa offerta mobile conosciuta con il nome di TIM Young. Quest’ultima è rivolta ad un pubblico con una età inferiore ai 30 anni. Nel bundle, l’offerta include fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G Ultra di TIM. Di questi, sono compresi 20 GB di traffico dati per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri. È inoltre previsto un bonus spesa Satispay dal valore di 20 euro. Il costo per il rinnovo mensile è pari a soli 9,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente il costo del primo rinnovo dell’offerta.