CoopVoce: arriva la ChiamaTutti migliore di sempre con 30GB e un super prezzo

CoopVoce continua per la sua strada come ormai da oltre due anni a questa parte. Il nostro gestore virtuale che ora riesci a mettere in difficoltà anche le aziende più forti come TIM e Vodafone, sta riportando grandissime soddisfazioni grazie alla sua strategia. Questa è profondamente mutata rispetto ai primi anni di attività del gestore, il quale non aveva raccolto poi così tanti consensi.

Erano infatti numerosi gli utenti che più volte snobbavano le promozioni di CoopVoce, soprattutto a causa dei contenuti non conformi alle loro esigenze. Da qualche tempo però la situazione è diametralmente opposta, soprattutto per via dei prezzi e appunto di tutto ciò che c’è all’interno delle offerte. Queste risultano molto più piene di contenuti e soprattutto si possono basare su una ricezione molto più avanzata rispetto al passato. A fungere da testimonianza primaria è la nuova offerta disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: con la ChiamaTutti TOP 30 si può ottenere il massimo per pochi euro

Anche CoopVoce si iscrive di diritto all’elenco dei gestori più interessanti del panorama italiano della telefonia mobile. Grazie alle sue offerte che arrivano ormai periodicamente a stuzzicare un cambio gestore da parte anche degli utenti più affezionati, la strada sembra essere sempre più in discesa.

Sul sito ufficiale è disponibile la nuovissima ChiamaTutti TOP 30, la quale al suo interno include il meglio. Consoli 8,50 € al mese per sempre coloro che sottoscrivono la promo possono ottenere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS e 30 giga in 4G per navigare in Internet.