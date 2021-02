CoopVoce con minuti, SMS e giga batte TIM e Vodafone: la TOP 30 costa 8 euro

Quando CoopVoce arrivò per la prima volta sul mercato della telefonia mobile, non furono pochi ad essere scettici in merito alle sue possibilità future. Inizialmente coloro che pensarono ad una futura debacle del provider virtuale, sembrava ci stessero prendendo.

In seguito però tutto cambio in favore del gestore, il quale è stato in grado di modificare la strategia e di conseguenza le sue sorti per il futuro. CoopVoce ha preso in esame tutte le lamentele degli utenti che non sottoscrivevano le sue promozioni, fino a fare di quelle mancanze i propri punti di forza. In tanti lamentavano pochi contenuti nelle offerte mobili, i quali sono dunque lievitati. Anche la qualità in termini di ricezione è stata ulteriormente migliorata, fino ad offrire una copertura su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo sul sito ufficiale è disponibile la promozione migliore degli ultimi due mesi.

CoopVoce: per i prossimi mesi continuerà ad esserci la ChiamaTutti TOP 30 con tutto incluso

CoopVoce continua a dimostrare agli utenti di voler far bene nel mondo della telefonia mobile. La sua nuova offerta è infatti sulla bocca di tutti grazie a ciò che riesce ad esprimere per un prezzo relativamente esiguo.

La nuova ChiamaTutti TOP 30 è infatti capace di includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 messaggi verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web. Il tutto per un prezzo che equivale a soli 8,50 € al mese per sempre. La promo potrà inoltre essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti del provider.