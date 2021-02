Durante la presentazione delle nuove GPU, AMD si è ritrovata a dover competere con Nvidia soprattutto sul lato dell’ottimizzazione del Ray tracing. Infatti, a fronte di un costo inferiore, nei giochi tradizionali le nuove gpu amd RX 6800 e RX6800XT riescono a fornire una forza bruta computazionale superiore alla controparte di Nvidia. Tuttavia il mercato, e soprattutto il marketing spietato, hanno imposto dei nuovi standard relativi alla presenza di una nuova tipologia di illuminazione all’interno degli ultimi titoli usciti sul mercato. Nvidia, che ha dettato i passi iniziali della sua diffusione si è trovata fin da subito in vantaggio, grazie alla realizzazione di un sistema di ottimizzazione grafica basata su AI che fornisce un BOOST prestazionale incredibile. Stiamo parlando di DLSS 2.0, grazie al quale gli fps con ray tracing attivo riescono a salire del 30-40%, facendo la differenza tra un titolo giocabile oppure no.

AMD durante la presentazione aveva annunciato l’imminente arrivo di una nuova tecnologia molto simile a quella di Nvidia, chiamata AMD FidelityFX Super Resolution, che avrebbe avuto il compito di portare un standard open source con DirectX XII Ultimate relativa all’illuminazione con Ray Tracing. E finalmente ci sono delle novità in merito, dopo l’apparente silenzio iniziale.

In arrivo in primavera?

Alcuni rumors ipotizzano che AMD sia finalmente in dirittura d’arrivo per la presentazione ufficiale al grande pubblico di FidelityFX Super Resolution, grazie ad una serie di aggiornamenti previsti per il mese di Marzo. Da una parte arriverebbe agli utenti la nuova tecnologia di ottimizzazione dell’immagine con downscaling, che dovrebbe fare concorrenza ad DLSS Nvidia, e dall’altra anche un aggiornamento di AMD Radeon Boost. Non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa situazione, ma sicuramente l’attesa è molta soprattutto per chi possiede una Radeon serie 6000 e che non vede l’ora di testare le nuove funzionalità.