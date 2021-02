Iliad si prepara ad importanti novità per i prossimi mesi. Oltre al possibile ingresso nel settore della telefonia mobile, il gestore francese si prepara anche al lancio di nuovi servizi. La sperimentazione del reti 5G, in tal senso, è una delle priorità da qui al futuro. Già dallo scorso Dicembre, alcuni utenti possono usufruire delle linee internet ad alta velocità.

Iliad, come cambiano le reti internet con 3G e 5G

Lo sviluppo del 5G rappresenta ovviamente il presente, ma anche il futuro di Iliad. L’obiettivo sarà quello di garantire l’accesso al 5G per tutti i clienti entro il 2022. Già nella fine del 2021, però, un folto numero di abbonati dovrebbe beneficiare di tal servizio.

La sperimentazione delle nuove linee internet necessita però di investimenti. Per tale ragioni, anche Iliad, così come altri gestori pensa ad un graduale processo di dismissione per il 3G.

Il destino del 3G in Italia sembra oramai segnato. Alcuni provider come Vodafone già hanno annunciato la dismissione per questa tecnologia entro l’inizio della primavera. Lo scenario però in casa Iliad potrebbe essere differente rispetto ad altre realità.

La copertura omogenea delle reti, anche a causa della relativa giovane età di Iliad, non è ancora assicurata a tutto il pubblico. In alcune aree del paese – specie in periferia – il 4G non è sempre disponibile. Per questa ragione, il programma di dismissione del 3G potrebbe essere rinviato. A differenza di altri operatori, Iliad potrebbe ancora puntare sulla vecchia tecnologia delle reti internet, mentre saranno ulteriormente sviluppate sia il 4G che il 5G.