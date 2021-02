DAZN: la domenica chiude la programmazione sportiva, ecco gli eventi esclusivi

Utilizzare un abbonamento presso un’azienda preposta alla riproduzione di contenuti a pagamento potrebbe risultare un’ottima soluzione soprattutto per chi ama lo sport in generale. In Italia da diversi anni la passione risulta essere una delle più grandi in assoluto per quanto concerne però il lato calcistico, il quale è stato ben assistito dai grandi provider che ad oggi sono Sky e DAZN.

Da sempre gli utenti cercano le soluzioni più interessanti ma allo stesso tempo convenienti, le quali arrivano proprio da parte di DAZN. La celebre azienda che si occupa di live streaming ogni settimana propone contenuti in esclusiva, il tutto con un abbonamento low cost. Basta infatti pagare solo 9,99 € al mese per ottenere l’intera programmazione, la quale non sarà visibile presso nessun altra piattaforma. Questa domenica infatti ci sono tante partite di calcio disponibili, le quali si avvicenderanno durante la giornata. Ricordiamo infatti l’esclusiva parziale anche per la Serie A, la quale ogni weekend vede tre partite in esclusiva proprio sulle reti di DAZN. Per sottoscrivere l’abbonamento mi basta recarvi sul sito ufficiale dell’azienda, dove tutto sarà possibile in pochi minuti. Ovviamente avrete la possibilità di disdire in qualsiasi momento vuoi vogliate, senza dover ottemperare ad alcun obbligo futuro.

DAZN: ecco quali sono le partite che potrete vedere in esclusiva durante questa giornata

7 febbraio ore 12:30: Benevento – Sampdoria , Serie A TIM

7 febbraio ore 15: Udinese – Hellas Verona, Serie A TIM

7 febbraio ore 21: Reggiana – Virtus Entella , Serie BKT

7 febbraio ore 21: Marsiglia – Paris Saint Germain, Ligue 1 Uber Eats