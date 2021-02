DAZN: tutte le partite in esclusiva di questo weekend a soli 9,99 euro

L’Italia è un paese molto legato allo sport ed in particolare al calcio. Proprio per questa ragione sono tantissimi gli utenti che sottoscrivono ogni mese un abbonamento pay TV, il quale ormai varia tra le due principali aziende che sono SKY e DAZN.

La seconda in questione è diventata ormai una sicurezza per tutti coloro che vogliono assicurarsi l’esclusività di alcune partite di campionato e non solo. Sulle reti di DAZN sono disponibili infatti tantissimi incontri anche in riferimento agli sport di combattimento, ma oggi bisogna concentrarsi sul calcio. Il weekend è cominciato ufficialmente e con esso tutti i campionati di cui DAZN detiene i diritti. Per soli 9,99 € al mese potrete avere infatti tutto senza limitazioni, con l’offerta che potrà essere disdetta in qualsiasi momento. Il tutto è disponibile sul sito ufficiale.

DAZN: gli utenti possono beneficiare di una vasta programmazione per il weekend

5 febbraio, ore 21: Lecce – Ascoli , Serie BKT

5 febbraio, ore 21: Alavès – Valladolid , La Liga Santander

5 febbraio, ore 21:15: Swansea – Norwich City , Sky Bet Championship

6 febbraio ore 14: Salernitana – Chievo , Serie BKT

6 febbraio ore 14: Brescia – Cittadella , Serie BKT

6 febbraio ore 14: Cremonese – Pisa , Serie BKT

6 febbraio ore 14: Pescara – Reggina , Serie BKT

6 febbraio ore 14: Cosenza – SPAL , Serie BKT

6 febbraio ore 14: Frosinone – Venezia , Serie BKT

6 febbraio ore 16: Monza – Empoli , Serie BKT

6 febbraio ore ore 16:15: Huesca – Real Madrid , LaLiga Santander

6 febbraio ore 18: Pordenone – LR Vicenza , Serie BKT

6 febbraio ore 20:45: Genoa – Napoli , Serie A TIM

7 febbraio ore 12:30: Benevento – Sampdoria , Serie A TIM

7 febbraio ore 15: Udinese – Hellas Verona, Serie A TIM

7 febbraio ore 21: Reggiana – Virtus Entella , Serie BKT

7 febbraio ore 21: Marsiglia – Paris Saint Germain, Ligue 1 Uber Eats