Sembra che Apple abbia rilasciato ufficialmente l’estensione per le versioni Windows e Mac del browser Chrome. Tramite questa, sarà possibile usare le password memorizzate nel portachiavi iCloud. C’era già stata l’anticipazione la settimana scorsa dell’arrivo dell’estensione dall’ultima versione dell’app iCloud per Windows 10, che la citava in maniera molto esplicita. Tuttavia, inizialmente, il link per il download non funzionava a dovere. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.