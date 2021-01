Huawei ha appena fatto un nuovo passo verso la sua indipendenza dall’ecosistema di Google, lanciando Huawei Books. Si tratta di una piattaforma per i libri digitali che mira a coinvolgere tutte le branche della lettura.

Ora possiamo finalmente annunciarvi che la piattaforma in questione è disponibile anche nel nostro paese, in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Book disponibile finalmente anche in Italia

Huawei Books arriva ufficialmente in Italia includendo oltre 20.000 titoli di autori italiani e internazionali editi dal Gruppo Mondadori, ovvero Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa, e permette anche di ascoltare libri narrati dalla voce degli scrittori o interpretati dai grandi personaggi dello spettacolo.

La piattaforma infatti offre due sezioni principali: Read e Listen. La prima è disponibile sin da ora e contiene migliaia di ebook scritti da autori italiani e stranieri come Ken Follett, Dan Brown, Stephen King, Gianrico Carofiglio, Paolo Cognetti, Bruno Vespa, Jo Nesbo e Michael Connelly. Il nuovo Bookstore di Huawei permette anche di leggere l’anteprima gratuita del libro, fino al 10% del testo completo.

Non mancano le funzionalità smart per la libreria digitale di Huawei: si possono fare annotazioni sul testo, evidenziare parti di esso e usare la funzionalità Text-to-Speech per ascoltare le parti del testo evidenziate. Tra le funzionalità è anche disponibile la regolazione automatica della luminosità e il filtro luce blu. La nuova piattaforma Huawei Books è disponibile per smartphone dell’azienda cinese tramite il download gratuito da AppGallery. Non ci resta che andare a provarla per scoprirla con i nostri occhi.