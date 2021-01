La lunga attesa per i fan dei Muppet è quasi finita! The Muppet Show di Jim Henson inizierà lo streaming venerdì 19 febbraio esclusivamente su Disney +. Oltre alle prime tre stagioni, i fan potranno finalmente godersi la quarta e la quinta stagione, che non sono mai state rilasciate in precedenza per l’home entertainment.

Tutte le maggiori informazioni sullo show

Il Muppet Show in DVD è fuori catalogo da diversi anni ormai, quindi i fan più accaniti dei Muppet possono finalmente guardare gli episodi completi della serie TV classica senza pagare l’alto costo per i DVD sui siti di aste o dover guardare le copie su YouTube che sono di basse qualità.

L’annuncio è stato anticipato la scorsa settimana come una grande rivelazione e alcune delle star dello spettacolo hanno “twittato” la loro eccitazione.

Presentato per la prima volta nel 1976, alcune delle star più brillanti di Hollywood si sono fermate al teatro Muppet per indimenticabili momenti di commedia e televisione con icone come Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, Gene Kelly e Mark Hamill.

“Sarà fantastico dare il bentornato ai fan di lunga data e dare a una nuova generazione di fan la possibilità di vedere come abbiamo iniziato, come Miss Piggy è diventata una star e molto altro ancora”, ha detto Kermit the Frog. “Oggi sono orgoglioso di dire: ‘È ora di suonare la musica, accendere le luci e incontrare i Muppets su Disney Plus stasera!’ E per quanto riguarda Statler e Waldorf, i due vecchietti sul balcone, posso solo aggiungere: “Scusate ragazzi, ma … ci risiamo”.