Per il futuro ci sono grandi progetti per la nota casa automobilistica Renault. In questi ultimi giorni, il CEO Luca De Meo ha tenuto una conferenza in cui ha spiegato la “rivoluzione” che vedremo in futuro. Ad aprire le danze ci sarà la nuova Renault 5 Prototype. L’azienda ha voluto ispirarsi alla storica auto prodotta dal 1972 al 1985.

In arrivo la rivoluzione con la nuova Renault 5 Prototype

Una grande rivoluzione è in arrivo per la nota casa automobilistica francese. Il CEO di Renault ha infatti delineato i piani per il futuro dell’azienda che punterà moltissimo sul settore elettrico. E anche la prima vettura di questa rivoluzione sarà per l’appunto elettrica.

Basandosi sulla famosa Renault 5 Turbo del 1980, la nuova Renault 5 Prototype sarà un’auto vivace e pensata per i giovani.

Dal punto di vista del design, ci saranno ovviamente dei richiami al passato, come i fari rettangolari anteriori e i fanali posteriori. Nonostante questo, ci saranno poi feature moderne e tecnologiche. All’interno della vettura sarà presente ad esempio la nuova piattaforma CMF-B EV, mentre sul cofano la presa d’aria lascerà il posto ad una presa adibita per la ricarica della vettura.

Per quanto riguarda invece i prezzi di vendita? Al momento non vi è ancora nulla di certo, anche se il CEO di Renault Luca de Meo ha già dichiarato che i prezzi saranno accessibili e che sarà disponibile anche una versione sportiva marchiata Alpine. Vi ricordiamo che questo dovrebbe essere il primo modello presentato a partire dal prossimo 2023, al quale seguiranno ben 24 nuove vetture. Queste ultime verranno presentate entro il 2025.