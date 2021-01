Gli sconti attivati da Euronics nel nuovissimo volantino intitolato Tech It Easy, riescono ancora una volta a permettere al consumatore di raggiungere i prodotti che maggiormente avrebbe desiderato acquistare, senza essere costretto a spendere cifre troppo elevate, rispetto a quello che è il listino del momento.

La soluzione descritta nel nostro articolo, a dispetto di quanto osservato in passato, è attiva in ogni negozio in Italia, senza limitazioni o distinzioni particolari. Gli utenti non potranno acquistare allo stesso prezzo sfruttando il sito ufficiale, o l’e-commerce, ma comunque potranno recarsi ove vogliono, con la consapevolezza che potrebbero incrociare piccole differenze in termini di disponibilità dei prodotti.

Euronics: tutte le migliori offerte del periodo

Con il volantino Euronics gli utenti che vorrebbero poter acquistare uno smartphone Apple, si trovano in una botte di ferro, sono praticamente elencati tutti i nuovi modelli, con prezzi in linea con le più rosee aspettative. Nello specifico sarà possibile acquistare un iPhone 12 di ultimissima generazione, dietro il pagamento di 939 euro, oppure optare per un iPhone 12 Pro Max, la versione più costosa e prestazionale, con un esborso finale di 1289 euro.

Nel caso in cui si decidesse di puntare verso il mondo Android, le occasioni passano per le mani di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in vendita ad un prezzo che non va oltre i 250 euro, e garantisce ugualmente prestazioni di altissimo livello.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Euronics, potete fare affidamento sulle pagine che trovate indicate nell’articolo.