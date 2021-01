Il volantino Comet batte le ultime offerte di Unieuro, portando con sé una miriade di soluzioni relativamente economiche, tra cui annoveriamo sicuramente la presenza di prodotti Apple, ma anche smartphone di ultima generazione tra cui sarà possibile scegliere.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che l’utente potrà non spostarsi dal divano di casa, e raggiungere gli stessi prezzi, fruendo anche della spedizione gratuita a domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. Il Tasso Zero è possibile richiederlo, solo nel momento in cui si spenderanno almeno 199 euro, senza distinzioni sulla tipologia di prodotto selezionato.

I codici sconto Amazon sono gratis solo per gli utenti iscritti al nostro canale Telegram ufficiale.

Comet: le offerte sono alla portata di tutti

Le offerte di Comet risultano essere alla portata di tutti, a partire da coloro che sono disposti a spendere cifre elevate per l’acquisto di uno smartphone, che potrebbe essere l’ultimo iPhone 11, lanciato sul mercato nel corso del 2020, ed oggi deprezzato a causa della presenza di un iPhone 12 pronto a far faville. La richiesta attuale è complessivamente economica, poiché saranno necessari 649 euro, per il modello con 64GB di memoria interna.

Avvicinandosi invece al mondo Android, spiccano soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A51, Oppo A15, Oppo A53s, LG K42, Huawei P40 Lite, Vivo Y11s, Oppo Reno 4Z 5G o simili. Tutti prodotti assolutamente in grado di garantire ottime prestazioni, ad un prezzo complessivamente ridotto. I dettagli della campagna sono disponibili qui sotto.