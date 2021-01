Samsung ha recentemente annunciato il lancio dei suoi prossimi top di gamma, i Galaxy S21. La presentazione avverrà il 14 gennaio tramite un evento online e in questa occasione potrebbero finalmente arrivare anche i nuovi Samsung Galaxy Buds Pro. Gli auricolari wireless del colosso oltre ad essere stati protagonisti di indiscrezioni che ne hanno svelato buona parte delle specifiche tecniche sono state confermate dal sito ufficiale Samsung Canada; e alcune immagini ne hanno mostrato la confezione che le conterrà. Da quest’ultima è stato possibile ottenere conferme circa alcune delle caratteristiche e delle funzioni che gli auricolari saranno in grado di eseguire.

Samsung Galaxy Buds Pro: ancora conferme sulle funzioni e le caratteristiche degli auricolari del colosso!

La confezione mostrata dalle immagini offre alcune informazioni su quelle che potrebbero essere le funzioni dei nuovi auricolari wireless Samsung Galaxy Buds Pro, ma non solo. Ricevono conferma le indiscrezioni emerse circa il design degli auricolari. Questi saranno inseriti all’interno di un case dalla forma quadrata con angoli arrotondati e non presenteranno alcuna forma a fagiolo. Samsung ha infatti abbandonato il design che ha distinto i suoi Galaxy Buds Live per favorire una struttura più compatta, circolare e priva di stelo. Quanto trapelato dalla confezione, come già detto, permette di conoscere le funzioni dei Samsung Galaxy Buds Pro, tra le quali vi sarà la cancellazione attiva del rumore.

Il lancio degli auricolari Samsung avverrà il 14 gennaio, in contemporanea alla presentazione dei Galaxy S21. Gli utenti che procederanno con il pre-ordine del Galaxy S21 Ultra tra il 14 e il 28 gennaio potrebbero ricevere in omaggio i nuovi auricolari e il Samsung Galaxy Smart Tag.