Mancano ancora diversi mesi al lancio previsto di OnePlus 9. Nel frattempo, in rete spuntano periodicamente nuove voci riguardanti probabili caratteristiche hardware. Ora, ci sono nuove informazioni sulla ricarica della batteria wireless e sul tipo della batteria integrata.

91mobiles ha riferito di aver ottenuto, tramite “una fonte attendibile”, informazioni riguardanti la ricarica wireless da 30 W. A quanto pare, sia la ricarica wireless sia la ricarica inversa saranno supportate da OnePlus 9 – caratteristiche che abbiamo già visto su OnePlus 8 Pro ma non su OnePlus 8 o OnePlus 8T.

OnePlus 9 potrebbe essere presentato a marzo 2021

OnePlus 9 potrebbe essere rilasciato sul mercato con una batteria da 4.500 mAh. Ricordiamo che il OnePlus 8T è dotato di una batteria da 4.500 mAh, mentre OnePlus 8 Pro ha una capacità di 4.510 mAh. Alcune immagini recentemente trapelate da 91mobiles mostrano parte del software dello smartphone ed il display del prossimo dispositivo.

Nelle immagini è anche possibile notare la fotocamera perforata sulla parte anteriore dello smartphone, così come le cornici sottili anche se non ci è permesso vedere di più sul design generale del prossimo top di gamma. Sembra che OnePlus 9 arriverà anche con il supporto per la ricarica rapida super veloce da 65 W che è stata introdotta per la prima volta con OnePlus 8T ad ottobre. OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro hanno una ricarica rapida di 30 W.

Dopo queste notizie, vien da chiedersi quando il dispositivo sarà presentato a livello globale. Le date più probabili potrebbero riferirsi ai mesi di marzo o aprile 2021. Oltre il OnePlus 9, si è parlato molto anche di OnePlus 9 Lite con processore Snapdragon 865.