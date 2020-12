Solo oggi è attivo un volantino Mediaworld che vuole distogliere l’attenzione dei consumatori italiani dalle campagne promozionali delle dirette concorrenti, il risparmio è ai massimi livelli, sia online che nei punti vendita distribuiti sull’intero territorio italiano.

Il suo nome è “il regalo giusto in tempo”, e come potete immaginare è stata pensata per i ritardatari, gli utenti che hanno aspettato fino all’ultimo per i regali di Natale per amici e parenti. Gli acquisti possono essere completati online e direttamente in negozio, chiaramente scegliendo la via dell’e-commerce sarà necessario pagare le spese di spedizione, oltre che attendere diversi giorni per ricevere la merce al proprio domicilio.

Solo oggi su Amazon ci sono tantissimi codici sconto gratis da non lasciarsi sfuggire, scopriteli sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: le offerte del volantino fanno letteralmente sognare

I prezzi applicati da MediaWorld sul mondo degli smartphone abbracciano quasi completamente la fascia media del mercato della telefonia mobile, se non per l’iPhone XR, effettivamente in vendita a 549 euro. Per il resto sono tutti modelli con una cifra finale inferiore ai 300 euro, il cui massimo viene espresso dallo xiaomi Mi 10 Lite 5G, disponibile a 299 euro.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati su Apple iPad 10.2 2020, proposto a soli 389 euro, oppure l’ottimo Samsung Galaxy Tab S7 LTE in vendita a 749 euro.

Il volantino MediaWorld è questo e molto altro ancora, chiaramente non si limita esclusivamente ai prodotti mobile, di conseguenza si consiglia caldamente la visione delle pagine che potrete trovare elencate nel dettaglio più assoluto sul sito ufficiale.