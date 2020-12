Le follie di fine anno di Esselunga portano con sé sconti assolutamente da non perdere, gli utenti possono davvero sperare di poter raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza essere costretti a spendere troppo, almeno in confronto ai listini.

Alla base della campagna promozionale troviamo appunto il cosiddetto Speciale Multimediale, un volantino che da sempre attira l’interesse per la sua grandissima capacità di riuscire a scontare i top di gamma del momento, raggiungendo livelli mai visti prima d’ora. Attivo ufficialmente fino al 31 dicembre, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, si consiglia una rapida decisione, proprio per riuscire ad accedere ai prodotti, senza restarne tagliati fuori, sebbene non dovrebbero esserci problemi con le scorte.

Esselunga: i due migliori smartphone in promozione

I due smartphone in promozione da non perdere assolutamente di vista sono Samsung Galaxy S20 Fe e Apple iPhone 11. Nel primo caso parliamo di un modello estremamente richiesto ed anelato dalla popolazione, corrisponde esattamente al fratello Samsung Galaxy S20 in ogni sua parte, se non per un processore completamente differente. In questo caso, infatti, è stato integrato il Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione del Samsung Exynos.

Volendo invece avvicinarsi al mondo Apple, non lasciatevi sfuggire l’iPhone 11, uno smartphone oggi surclassato dal nuovo modello, l’iPhone 12, e per questo acquistabile a prezzo scontato, pari a soli 599 euro.

Se volete scoprire le altre offerte nascoste all’interno del volantino Esselunga, ecco qui di sotto le varie pagine incluse direttamente all’interno della campagna promozionale.