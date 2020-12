Il canone Rai è una delle tasse che nessuno di noi vorrebbe mai dover pagare, a tutti gli effetti è un’imposta ritenuta ampiamente superflua, e che porta via ogni anno 90 euro alle singole famiglie italiane. Nonostante tutto ciò, data la sua presenza, e per non commettere un reato, siamo costretti a versarla.

Dal 2006 la tassa viene inserita automaticamente a rate all’interno delle bollette di fornitura elettrica, ogni mese si pagheranno all’incirca 9 euro, senza possibilità di evitarlo, a meno che non si richieda l’esenzione. Questo è importante saperlo, poiché dal sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare i moduli per richiederla, a patto che si rientri in una delle seguenti categorie.

Canone Rai 2021: ecco chi lo avrà gratis