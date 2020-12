Gli sconti inclusi direttamente all’interno dell’ultimo volantino Comet, raccolgono le migliori occasioni del momento, e le rendono disponibili ad ogni singolo consumatore sul territorio nazionale. Il risparmio è ai massimi livelli, anche se è sempre necessario prestare la giusta attenzione.

La natura della campagna promozionale è quella di un SottoCosto, di conseguenza la prima cosa da notare riguarda le scorte effettivamente disponibili in negozio, sono a tutti gli effetti limitate, e di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto (anche se il volantino è ancora in corso di validità). Gli acquisti, al netto di quanto scritto, possono essere effettuati sia online che in negozio in tutti i punti vendita, inoltre le spedizioni sono gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro di spesa.

Comet: tantissime occasioni per risparmiare

Il prodotto su cui il volantino Comet ha deciso di giocarsi la maggior parte delle proprie carte, è l’Apple iPhone 11, un modello dalla qualità estremamente elevata, oggi effettivamente in vendita a prezzi più abbordabili rispetto al passato, nella versione da 128GB di memoria interna. Data la presenza del nuovo iPhone 12, sarà infatti acquistabile con un esborso di 679 euro.

Volendo invece virare verso il mondo Android, non mancano soluzioni più economiche ed altrettanto interessanti, come Motorola E6s, Xiaomi Redmi Note 9S, Vivo Y20s, Vivo y11s, Xiaomi Mi 10T o Samsung Galaxy A51. Il volantino Comet è raccolto direttamente online sul sito dell’azienda, raggiungibile a questo link speciale, e valido ancora fino a Natale.