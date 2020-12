Elite, After Life, Sex Education: le notizie che stavi aspettando da tempo

In questo cupo periodo di pandemia, una sicura possibilità di evasione può essere senza dubbio la visione di serie TV presenti nelle numerose piattaforme digitali. Prime tra tutte vi è Netflix. A causa del virus, il tempo a disposizione di ognuno di noi è aumentato e di conseguenza portare a termine una serie TV sembra esser divenuta cosa odierna. Ecco quindi la ragione per cui ognuno di noi è sempre più impaziente nell’attendere l’uscita delle nuove stagioni.

Ma Ligabue “Niente paura”! Sembra infatti che nonostante le normative di restrizione attuate in ogni campo, tre delle serie tv più attese dal pubblico stiano per tornare.

Stiamo parlando di Elite, After Life, Sex Education.

Elite, After Life, Sex Education: quando usciranno le nuove stagioni

Partiamo dalle buone notizie con Sex Education. La nota serie tv stando alle ultime notizie è stata riconfermata e le riprese hanno rivisto la luce del sole. Secondo quanto dichiarato dalla showrunner della serie infatti vedremo presto il suo ritorno nel 2021 a cavallo tra gennaio e febbraio. Un’ottima notizia per i fan della serie, servirà solo ancora un po’ di pazienza.

La dark comedy Britannica After life si farà strada con una terza stagione. Non si hanno molte notizie a riguardo, ciò che possiamo pensare è che anche in questo caso i lavori siano rallentati a causa della situazione dettata dal Covid-19 nel Regno Unito.

Sembra invece che la quarta stagione di Elite sia attualmente in produzione.

Troveremo però nuovi protagonisti in questa stagione poiché alcuni dei “vecchi studenti” hanno scelto di intraprendere nuove strade.

L’uscita della quarta stagione è prevista per l’estate del 2021.