La piattaforma di streaming certamente più famosa e adoperata in tutto il pianeta è Netflix, il noto sito californiano infatti, ha saputo conquistare il pubblico grazie ad un catalogo davvero di primo livello, al suo interno infatti troviamo tutti i contenuti possibili e immaginabili che, come se non bastasse, sono sempre aggiornati con tutte le ultime stagioni non appena rilasciate.

Ovviamente all’interno della piattaforma troviamo ogni tipo di contenuto, tra cui dei best sellers che hanno conquistato gli utenti creando un hype in merito al loro futuro pazzesco, tra questi abbiamo Black Mirror, Sex Education e Peaky Blinders, vediamo tutte le ultime novità, tra cui anche una brutta notizia.

Cosa ci aspetta ?

Partiamo dalle buone notizie con Sex Education, la nota serie tv stando alle ultime è stata riconfermata e le riprese hanno rivisto la luce del sole, infatti secondo quanto dichiarato dalla showrunner della serie vedremo presto il suo ritorno nel 2021 a cavallo tra gennaio e febbraio, un’ottima notizia per i fan della serie, servirà solo ancora un po’ di pazienza.

Passiamo ora a Peaky Blinders, anche qui buone notizie, infatti la serie non solo continuerà con un’altra stagione, ma essa non sarà l’ultima bensì la prima di molte altre, infatti stando alle dichiarazioni dell’autore, serviranno ancora molte stagioni per arrivare al finale della saga dedicata a Thomas Shelby e alla sua gang.

Passiamo ora alle brutte notizie con Black Mirror, la nota serie TV basata su episodi con trama a se stante a quanto pare non andrà avanti, il regista ha infatti dichiarato di voler concentrare il proprio talento su altri progetti chiudendo dunque ad un rinnovo con ulteriori stagioni.