LarkBook di CHUWI è un nuovo notebook che si concentra su leggerezza e portabilità. Con un peso di 1 kg ed uno spessore di 11,9 mm, LarkBook può essere comodamente trasportato ovunque.

Le specifiche di questo notebook includono uno schermo full-screen IPS da 13,3 pollici ed una combinazione di memoria di 8 GB di RAM + 256 GB di ROM, il che rende questo dispositivo adatto per il lavoro quotidiano e l’intrattenimento. Larkbook tiene conto sia della portabilità che della praticità.

La pre-vendita di LarkBook è partita lo scorso 8 dicembre ed è disponibile una promozione per ottenere uno sconto di $ 50 per acquistare il prodotto al prezzo di $ 379 (circa 315 euro al cambio). LarkBook è realizzato in materiale in lega di alluminio-magnesio e il suo peso è di solo 1 kg, ovvero il 50% più leggero rispetto ai notebook tradizionali sul mercato.

Ottima esperienza visiva e uditiva

Lo schermo IPS da 13,3 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, riproduce accuratamente i colori ed è caratterizzato da un design a schermo intero con cornici ridotte al minimo.

I quattro altoparlanti supportano il suono stereo DTS. Soprattutto quando si guardano i video, lo schermo ad alta definizione ed il suono DTS creano un’eccellente esperienza audiovisiva.

Processore a basso consumo

Il processore Intel Gemini Lake Refresh N4120 è progettato con 4 core e 4 thread e la sua frequenza può raggiungere i 2,4 GHz mantenendo un consumo di soli 6 W TDP, aumentando la durata della batteria. UHD Graphics 600 può decodificare video 4K senza problemi.

Per altri dettagli su questo prodotto di Chuwi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale.