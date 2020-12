Dopo alcuni dettagli rilasciati da Sony mercoledì, il protagonista di God of War Kratos è ora disponibile come skin acquistabile in Fortnite. Sebbene Kratos sia un personaggio Sony, non è esclusivo delle piattaforme PS4 o PS5. Ciò significa che potrai acquistare la skin Kratos su qualsiasi piattaforma in cui è possibile giocare a Fortnite e i giocatori su tutte le piattaforme potranno vedere Kratos nel gioco.

A quanto pare, però, c’è una cosa in esclusiva per PlayStation. Se giochi una partita a Fortnite su PlayStation 5, sbloccherai lo stile limitato Kratos corazzato. Per 2.200 V-Bucks, la valuta di gioco di Fortnite, puoi ottenere la nuova skin Kratos.

Fortnite: Kratos è ora acquistabile in bundle

Non è finita qui, poiché il bundle include un aliante, un back bling Mimir e il piccone Leviathan Axe (che viene fornito con un’emote). Puoi anche acquistare la skin e l’arma per 1.500 V-buck. Sony ed Epic Games hanno messo insieme un breve trailer per aiutare a promuovere il debutto di Kratos:

L’ultima stagione di Fortnite è appena stata lanciata mercoledì e presenta cacciatori di diverse realtà come skin collezionabili che puoi guadagnare dal pass battaglia stagionale del gioco (incluso il Mandalorian e il suo compagno costante Grogu, alias Baby Yoda). Kratos è un’aggiunta appropriata alla formazione, anche se potrebbe non essere l’unico crossover di videogiochi che vediamo in questa stagione.

Sembra che Epic rilascerà una serie di personaggi famosi per la quinta stagione di Fortnite, e sarà interessante vedere a chi toccherà dopo The Mandalorian e Kratos. Aspettiamoci presto maggiori dettagli sull’arrivo di Kratos. A quanto pare, secondo alcune voci, anche l’icona di Microsoft, Master Chief, potrebbe unirsi al gioco.