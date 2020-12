Su Nintendo Switch è finalmente arrivata una delle funzionalità più attese di sempre: la possibilità di trasferire le immagini direttamente sullo smartphone!

L’ultimo aggiornamento software per Nintendo Switch offre nuove modalità per trasferire le immagini ad uno smartphone o al computer. Fino a qualche giorno fa, per archiviare le immagini su un dispositivo diverso dalla Nintendo Switch era necessario condividere dapprima i file su Twitter o Facebook o comunque salvarli sulla scheda microSD.

Nintendo Switch, adesso è più facile trasferire immagini allo smartphone

Adesso puoi trasferire in modalità wireless sia le foto che i video presenti sulla Switch su smartphone o tablet utilizzando la fotocamera del tuo dispositivo per scansionare il codice QR che la console genererà ogni volta che si vuole trasferire qualcosa.

Per farlo, basta andare nella galleria della Nintendo Switch e scegliere fino ad un massimo di 10 foto e un video e selezionare l’opzione “Condividi e modifica”, dopodiché “Invia allo smartphone”.

La procedura è un po’ diversa nel caso si voglia trasferire un’immagine o video al computer. In questo caso abbiamo bisogno di un cavo USB che supporti il ​​trasferimento dei dati per accedere alla nuova funzione “Copia sul computer”. La nuova opzione si trova nella sezione “Gestisci schermate e video” della “Gestione dati” in Impostazioni.