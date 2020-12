Gli sconti nel volantino Carrefour allietano la giornata di milioni di consumatori sull’intero territorio italiano, è infatti possibile approfittare di una campagna promozionale che racchiude al proprio interno tantissimi sconti e prezzi sempre più bassi tra cui poter scegliere per risparmiare.

Alla base della campagna promozionale di Carrefour troviamo il cosiddetto Spendi e Riprendi, un meccanismo già apprezzato nel corso delle scorse settimane, che consiste sostanzialmente nell’erogazione di un buono sconto, previo acquisto di uno dei prodotti selezionati dall’azienda.

A differenza di quanto abbiamo visto da Trony, in questo caso l’utente non potrà scegliere ciò che vuole, ma dovrà necessariamente acquistare uno dei modelli contrassegnati; allo stesso modo, il coupon che verrà consegnato, non potrà essere applicato sullo stesso scontrino, ma l’utente sarà obbligato a recarsi una seconda volta in negozio, anche per acquistare beni di prima necessità.

Carrefour: questi sono gli sconti de momento

I prodotti su cui Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione, sono perlopiù smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato nazionale, infatti sono modelli del calibro di xiaomi Mi Note 10 Lite, Oppo A52, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A52, Motorola E7+ e similari, il cui acquisto è consigliato per l’utente che vuole ottenere il massimo con il minimo sforzo.

Ogni singolo modello viene venduto, salvo indicazione differente, in versione no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per conoscere da vicino la campagna di Carrefour, premete questo link.