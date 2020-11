L’adesione al programma ”Bonus dispositivi elettronici” ha previsto ampia adesione nel campo della telefonia. I principali provider attivi in Italia hanno scelto di garantire, sulla base delle agevolazioni messe a disposizione del Governo, una serie di iniziative molto vantaggiose al loro pubblico. L’obiettivo dell’incentivo, nato dalle norme economiche post Covid, è quello di estendere il possesso di pc o tablet al più alto numero di cittadini. Tra i vari gestori anche Vodafone ha una sua proposta.

Vodafone, le offerte con i 500 già inclusi per il “bonus dispositivi elettronici”

Vodafone mette a disposizione la somma integrale del bonus, 500 euro, agli abbonati. La tariffa della compagnia inglese pensata per la circostanza prevede una divisione del coupon: vi sarà un valore di sconto di 240 euro per la dotazione di una rete internet e 260 euro per la dotazione di un dispositivo mobile.

Gli utenti che scelgono Vodafone come provider di riferimento per il “Bonus dispositivi elettronici” pagheranno un costo mensile di 19,90 euro nel primo anno di abbonamento. In questo costo sono già compresi i 240 euro di sconto per la telefonia ed i 260 euro per il device. Per quanto concerne i contenuti i clienti avranno connessione internet illimitata con velocità di Fibra ottica più un tablet a loro scelta. A partire dal secondo anno, il prezzo mensile cresce a 29,90 euro.

Ricordiamo che per l’attivazione dell’offerta con Vodafone valgono le stesse condizioni previste dal Governo per il lancio dell’iniziativa. L’agevolazione per pc e tablet sarà disponibile per i clienti che certificano un’attestazione ISEE 2020 con un valore reddituale pari o inferiore al tetto massimo di 20.000 euro.