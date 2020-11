Il Black Friday 2020 di Coop e Ipercoop porta offerte davvero stratosferiche per ogni utente che deciderà di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto di un prodotto di tecnologia generale, il risparmio è incredibile.

Tutti i prezzi delle campagne promozionali odierne risultano essere maggiormente alla portata di ognuno di noi, per questo motivo, se da tempo eravate interessati ad un dispositivo in particolare, dovete assolutamente acquistarlo in questi giorni. Il volantino di Coop e Ipercoop la prende alla larga, e decide di focalizzare la propria attenzione su una serie di modelli in promozione, ma fino al 31 dicembre 2020. L’acquisto dovrà essere completato obbligatoriamente nei punti vendita, non online o da altre parti sul territorio.

Coop e Ipercoop: le offerte sono davvero le più intriganti

L’attenzione di Coop e Ipercoop si è riversata quasi integralmente su un unico modello di smartphone, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A71, oggi in promozione alla modica cifra di soli 339 euro, un compromesso perfetto tra qualità e spesa relativamente ridotta.

La sua peculiarità principale, e ciò che maggiormente attrae il consumatore, è sicuramente l’ampio display da 6.7 pollici di diagonale, di qualità AMOLED, tramite il quale si potranno raggiungere prestazioni senza pari a questo prezzo. Le alternative del volantino Coop e Ipercoop restano all’incirca sempre le stesse, anche se vanno comunque ad avvicinarsi a categorie merceologiche precedentemente non coinvolte dall’azienda. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale, ricordandovi che gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita.