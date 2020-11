Gli utenti di Carrefour sognano ad occhi aperti, il nuovo volantino racchiude tutto ciò che ognuno di noi stava effettivamente desiderando, un buonissimo insieme di prodotti e di sconti specialissimi tra cui poter scegliere per risparmiare in occasione del Black Friday 2020.

I giorni più pazzi dell’anno ormai sono iniziati, quotidianamente scoviamo nuove offerte speciali che possono davvero aiutare il consumatore a spendere sempre meno sui propri acquisti. Da Carrefour è stata attivata la campagna Spendi e Riprendi, coloro che sceglieranno uno dei dispositivi contrassegnati potranno ricevere un buono sconto da utilizzare su un successivo scontrino. Prestate particolare attenzione al fatto che non potrete applicare la riduzione prevista direttamente sul medesimo acquisto, ma dovrete recarvi in un secondo momento sempre in negozio, anche per acquistare beni di prima necessità.

Non perdetevi assolutamente le offerte Amazon Black Friday, vi attendono codici sconto gratis ed un risparmio incredibile su ogni acquisto, grazie al nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: quali sono i prodotti da non mancare

Il volantino Carrefour rientra tra i migliori del periodo, proprio perché in grado di scontare uno dei prodotti più interessanti e richiesti dalla community, quale è appunto l’Apple iPhone 11. Il suo prezzo finale non è il più basso mai visto prima, ma i 769 euro necessari per l’acquisto possono essere considerati un ottimo punto di partenza per avvicinarsi all’ecosistema aziendale.

Le alternative proposte dalla campagna promozionale di Carrefour rientrano poi nel mondo Android, entro i 250 euro di spesa, e passano per prodotti del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A20s, Alcatel 1SE e Motorola G8.