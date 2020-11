Come tutti sanno, il periodo storico in cui viviamo è davvero molto complicato. L’emergenza sanitaria ha costretto nei periodi scorsi, e anche attualmente, molte persone a rimanere a casa. Molto spesso le cose da fare non sono tante, e proprio per questo motivo molti utenti si sono dedicati al binge watching, ossia il guardare molti film, serie TV o altro in maniera continua per molto tempo. La piattaforma più usata dagli utenti per intrattenersi è sicuramente Netflix, la quale mette a disposizione un’offerta molto variegata tra film, serie TV, documentari e cartoni animati. Sicuramente le fiction sono quelle che vanno per la maggiore, e oggi vi parleremo di tre serie TV in particolare: The Crown, Bridgerton e Virgin River. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità.

Bridgerton, The Crown e Virgin River: le novità di Netflix per l’autunno e per l’inverno

Iniziamo la carrellata di novità con The Crown. La serie è uscita il 15 novembre sulla piattaforma e sembra aver già ha suscitato qualche commento negativo da parte del fratello di Lady Diana Spencer. È tornata sul palcoscenico con la sua quarta stagione, in un’ambientazione stile anni ottanta. Ci sono stati alcuni rumors circa la quinta stagione e, a quanto pare, arriverà verso la fine del 2022. Dunque, una lunghissima pausa tra una stagione e l’altra.

Continuiamo parlando di Bridgerton. La serie TV novizia è basata sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn e debutterà sulla piattaforma il 25 dicembre. La fiction sarà molto romantica e celebrerà in particolar modo l’amicizia e l’amore.

Concludiamo con Virgin River. La serie TV sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione. Tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr, l’uscita è prevista per il 27 novembre. A quanto pare, secondo molti, è una serie che rispecchia in tutto e per tutto il mood autunnale/invernale.