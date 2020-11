La piattaforma di streaming video più usata e ambita in questo periodo storico è senza ombra di dubbio la statunitense Netflix. Come è staton scritto anche in altri articoli sul nostro sito, nel passato periodo di lockdown molte serie TV hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento. Questo è dovuto principalmente al fatto che molte persone erano costrette a rimanere a casa, dedicandosì così al binge watching. Una cosa di cui potete stare certi è che su questa piattaforma la noia non trova spazio: potrete infatti trovare, oltre alle serie TV, anche film, documentari e cartoni animati. Tuttavia, il materiale maggiormente visualizzato dagli utenti sono proprio le fiction, e oggi parleremo delle ultime novità riguardanti Lucifer, Stranger Things e The Order.

Lucifer, Stranger Things e The Order: le ultime novità a riguardo

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. Per quanto riguarda la serie TV del celebre diavolo impersonato da Tom Ellis, sembra che siano tutti in attesa di capire cosa accadrà con l’avvento della second parte della quinta stagione. La suddetta potrebbe essere trasmessa su Netflix nel 2021, ma per ora sono solamente delle indiscrezioni.

Continuiamo parlando di Stranger Things. La gloriosa serie ambientata negli anni 80 è tornata ufficialmente sul set da qualche settimana ed è in fase di registrazione la quarta stagione. L’emergenza sanitaria aveva bloccato inizialmente le riprese.

Infine, stupore generale per quanto riguarda The Order: la serie TV, dopo sole due stagioni, è stata ufficialmente cancellata da Netflix. Non è chiaro il motivo per cui è stato fatto, ma il creatore Dennis Heaton si è espresso recentemente su Twitter: “Per due stagioni sono stato onorato di lavorare con un cast e una troupe incredibili per The Order di @netflix. È una delle migliori esperienze della mia carriera. Sfortunatamente, non torneremo, ma conserverò sempre i ricordi e gli oggetti di scena che ho rubato. Grazie a tutti per la visione”..