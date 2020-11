Gli sconti di Unieuro sono davvero speciali, grazie alla nuova campagna promozionale resa disponibile fino al 30 novembre, gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare moltissimo su tutti gli acquisti effettuati, riuscendo anche ad accedere a prodotti di altissima qualità.

Alla base del volantino corrente troviamo la necessità di completare l’acquisto direttamente sul sito ufficiale, ricordiamo infatti che i prezzi elencati non risultano essere validi in negozio o altrove. Per agevolare l’acquisto, ad ogni modo, Unieuro ha pensato di integrare la spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine superiore ai 49 euro, con l’aggiunta di un extra sconto del 5% applicato direttamente in carrello.

Codici sconto Amazon gratis? premete qui per riceverli sul vostro smartphone, iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

Unieuro: tantissimi sconti e prezzi da cogliere al volo

I prodotti in promozione sono tantissimi e molto vari tra di loro, passiamo infatti da un incredibile Asus Rog Phone 3 da 799 euro, scendendo anche verso soluzioni più economiche, come Oppo Reno 2 a 329 euro, oppure un Motorola One Macro da 144 euro, per finire poi con il richiestissimo Huawei P30 a 399 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi degli sconti che vi attendono da Unieuro, poiché comunque l’azienda ha puntato forte anche su altre categorie merceologiche, come Apple AirPods Pro a 229 euro, la Xiaomi Mi Smart Band 4 proposta a 19,99 euro, sino all’ultimo Google Chromecast commercializzato alla modica cifra di 29,99 euro.

Per conoscere da vicino il volantino Unieuro non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale dell’azienda, e scorrerne tutte le pagine, ricordando che gli acquisti non sono effettuabili in negozio, ma solo online.