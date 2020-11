MVNO: gli operatori HO.MOBILE e KENA MOBILE propongono nuove tariffe

“MVNO” sta per Mobile Virtual Network Operator, ovvero operatore virtuale di rete mobile. Dunque, il MVNO altro non è che una società che, seppur priva di infrastrutture (antenne) e frequenze per offrire servizi di telefonia mobile, utilizza tale attività appoggiandosi ad una compagnia già esposta sul mercato della telefonia come “gestore infrastrutturato” (quindi Tim, WindTre, Vodafone e Iliad). I gestori dotati di proprie antenne prendono il nome di MNO (Mobile Network Operator), mentre quelli che si appoggiano alle antenne di altri sono chiamati MVNO. Quali sono le novità?

MVNO: arrivano le novità dagli operatori telefonici

Le migliori promozioni offerte da Kena Mobile e Ho.Mobile stanno lasciando a bocca aperta tutti gli utenti.

Ho.mobile

Il virtuale su rete Vodafone prevede una tariffa dal costo variabile e dalla disponibilità differenziata al cui interno si trovano sempre e comunque:

minuti illimitati

SMS infiniti

50 Giga di traffico dati con hotspot alla velocità del 4G LTE a 60 Mbps

Il range di applicabilità si estende a questi clienti con portabilità del numero:

Coopvoce, Fastweb ed altri operatori virtuali: 6,99 euro al mese

al mese Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom: 8,99 euro al mese

al mese Da qualsiasi operatore: 12,99 euro al mese

MVNO: Kena Mobile

L’operatore utilizza la rete secondaria di TIM per offrire ai suoi clienti diverse opzioni dal costo differenziato. Nello specifico:

Fastweb, Poste Mobile ed altri MVNO: 6,99 euro al mese

al mese Iliad ed ho.mobile: 8,99 euro al mese

al mese Nuovi clienti ed altri operatori: 12,99 euro al mese

In questo caso il bundle si riduce nuovamente all’utilizzo di minuti ed SMS illimitati con inclusi anche 50 Giga di traffico dati su rete Internet 4G.