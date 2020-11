Gli smartphone pieghevoli sono ormai diventati realtà da molto e molti altri modelli arriveranno sul mercato. Uno di questi sarà il Galaxy Z Flip 2 di Samsung, un dispositivo le cui informazioni sono iniziate a comparire nei mesi addietro. Detto questo, nonostante la sua presentazione sembrava imminente, il suo arrivo è previsto tra diversi mesi, si parla dell’estate 2021.

Secondo un noto analista, Ross Young, l’estate dell’anno prossimo verrà lanciato e non prima. Il primo modello di questa serie era stato presentato a febbraio di quest’anno insieme alla serie ammiraglia, i Galaxy S20. Visto questa scelta, sembrava che anche per il 2021 sarebbe successo lo stesso, ma apparentemente non è così.

Nonostante il suddetto analista non abbia rilasciato motivazioni dietro questo ritardo, sembra che il problema sia lo sviluppo dello stesso e il fatto che non ha raggiunto uno stato ottimale. Si tratta comunque di dispositivi delicati e ci vuole tempo.

Samsung Galaxy Z Flip 2

Con estate 2021 è probabile che si faccia riferimento al Mobile World Congress di Barcellona. Si tratta dell’evento che solitamente si tiene a febbraio, ma causa della pandemia in corso è stato spostato proprio a metà del 2021, durante l’estate. L’altra opzione è l’evento Unpacked di Samsung che si terrà invece ad agosto.

C’è abbastanza attesa per questo dispositivo. Il Galaxy Fold 2 ha mostrato miglioramenti notevoli rispetto al primo modello e ci si aspetta un salto di qualità anche in questo caso. Come detto, l’era degli smartphone pieghevoli è iniziata e non ci si aspetta altro che un evoluzione degna di nota nei prossimi anni.