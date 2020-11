Trony batte Mediaworld riuscendo a lanciare un volantino tramite il quale propone al pubblico finale sconti fissi su ogni acquisto effettuato, senza limitazioni particolari, almeno da un punto di vista territoriale.

Gli sconti applicati, e promessi da Trony, risultano essere disponibili solamente nei punti vendita in Italia, senza possibilità di accedervi dal sito ufficiale. Gli interessati, o meglio coloro che non vogliono dover pagare tutto subito, potranno affidarsi al Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi tramite il proprio conto corrente bancario.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire le nuove offerte Amazon e ricevere anche codici sconto gratis.

Trony: le offerte del volantino sono interessanti

Il volantino Trony affonda pienamente le proprie radici nel cosiddetto sconto IVA, l’utente si ritrova quindi a poter godere di una riduzione fissa del 18,03% su ogni acquisto effettuato. Le limitazioni sono pochissime, e riguardano solamente alcuni modelli/brand disponibili in negozio, per il resto non sarà necessario raggiungere un determinato livello minimo di spesa.

Lo sconto applicato non corrisponde al 22% per un motivo ben preciso, l’IVA non viene applicata al valore che noi leggiamo sul cartellino in negozio, ma al listino originario. In altre parole, la cifra che andiamo a spendere è composta da listino + IVA su quest’ultimo, di conseguenza quando dal totale andremo a rimuovere l’imposta, chiaramente non inciderà al 22%, ma precisamente al 18,03%.

Il concetto è molto più semplice di quanto potrebbe sembrare, ad ogni modo potete approfondire la conoscenza del volantino direttamente nelle pagine che trovate inserite qui sotto nel nostro articolo