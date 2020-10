Expert sorprende tutte le dirette concorrenti del mercato italiano con il lancio di un volantino assolutamente invitante, ma soprattutto in grado di regalare un prodotto ad ogni utente che effettuerà un acquisto.

Coloro che infatti si recheranno direttamente in negozio, o si affideranno anche al sito ufficiale, potranno ricevere gratis la Padella Sphera Tognana. Per raggiungere l’obiettivo prefissato non sarà necessario seguire un iter stabilito, ma basterà spendere più di 199 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla tipologia di prodotti selezionati. La consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa.

Expert: le offerte non finiscono mai di stupire

Le offerte del volantino Expert non vogliono mai finire di stupire, il prodotto maggiormente di interesse dell’intera campagna è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un top di gamma assoluto appena presentato dall’azienda, e caratterizzato dalla presenza di un processore di altissimo livello, quale è il Qualcomm Snapdragon 865, in alternativa al classico Exynos che vediamo tutti gli anni sui modelli commercializzati in Europa.

Naturalmente il volantino Expert nasconde anche altre ottime occasioni da cogliere assolutamente al volo, e per le quali non vogliamo anticiparvi pressoché nulla. Se siete interessati a scoprire, nonché conoscere da vicino, l’intera campagna promozionale, potete aprire il sito internet e visualizzare i singoli prezzi bassi.

Ricordatevi che gli acquisti possono essere completati anche online, con spedizione presso il domicilio a pagamento, sarà necessario versare un piccolo contributo affinché si possa ricevere il prodotto direttamente a casa.