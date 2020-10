Il colosso dell’e-commerce Amazon, come ormai sappiamo, ha voluto anticipare i tempi e ha infatti proposto alcune offerte che vanno così ad anticipare il Black Friday (che si terrà invece il prossimo 27 novembre). Si tratta di un’opportunità davvero importante per tutti coloro che attendevano questo periodo, dato che in sostanza avremo ogni giorno per quasi un mese svariate offerte molto interessanti.

Black Friday 2020 in anticipo: ecco alcune offerte

Come già accennato, il noto e-commerce online Amazon ha deciso di proporre con un mese di anticipo numerose offerte che anticiperanno quelle del Black Friday. Nello specifico, il periodo di tempo in cui sarà possibile usufruire di queste promozioni va dal 26 ottobre al 19 novembre e queste spazieranno tra i vari settori, compreso quello tecnologico.

Per quanto riguarda il settore mobile, sono numerosi gli smartphone di casa Samsung da tenere sott’occhio. Abbiamo infatti ben quattro smartphone della famiglia Galaxy M in promozione, ovvero:

Samsung Galaxy M11 scontato a 159,90€ anziché 169,90€

scontato a 159,90€ anziché 169,90€ Samsung Galaxy M21 scontato a 209,90€ anziché 229,90€

scontato a 209,90€ anziché 229,90€ Samsung Galaxy M31 scontato a 259,90€ anziché 279,90€

scontato a 259,90€ anziché 279,90€ Samsung Galaxy M51 scontato a 369,90€ anziché 379,90€

Le promozioni non finiscono qui. Dal punto di vista dello sport e del fitness, è presente in promozione il nuovo smartwatch di casa Huawei, ovvero il Huawei Watch Fit. Quest’ultimo è proposto ad un prezzo scontato di 109,90€ sia nella colorazione nera sia in quella rosa. Segnaliamo poi in offerta il mouse Logitech MX Anywhere & MX ad un prezzo scontato di 64,99€ anziché 73,14€. In offerta anche lo smartwatch Amazfit GTS il quale è proposto ad un prezzo scontato pari a 98,40€ anziché 129,99€. Vi ricordiamo, però, che molte di queste offerte saranno valide per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di affrettarvi se non volete perdervele.