Una bella novità per tutti gli utenti Amazon è arrivata oggi 26 ottobre. Infatti, a partire dalla giornata di oggi, fino al 19 novembre, Amazon propone centinaia di articoli scontati per il Black Friday, per i quali gli utenti non dovranno poi accalcarsi o affrettarsi dopo. Ma scopriamo le promozioni più interessanti proposte dal colosso dell’ecommerce per questo periodo pre-Black Friday.

Le migliori offerte del momento per il Black Friday in anticipo

Sono già molte le promozioni di cui gli utenti possono usufruire per questa offerta, vediamo insieme quelle selezionate per voi!

Samsung propone la sua gamma media ed entry level a prezzi scontati: Galaxy M51, M31, M21 e M11 al costo rispettivamente di 369,90€ (invece di 389,90 ), 259,90€ (invece di 279,90€ ), 209,90€ (invece di 229,90€ ) e 159,90€ (invece di 169,90€ ). Una sconto di 20€ per tutti i modelli, ad eccezione dei 10€ per l’M11.

Sony propone invece la sua fotocamera Mirrorless Sony DSC-HX90 al prezzo di 269,90€, invece di 345,45€ . Disponibile anche un obiettivo grandangolare SEL-28F20 da 28mm a 299,90€.

In offerta anche il Huawei Watch Fit a 109,90€ con uno sconto di 20€ sul dispositivo indossabile dal design molto particolare e dalla durata della batteria veramente ottima. Il Gt 2 Pro segue a ruota con un prezzo di 258,89€, per il top dei dispositivi indossabili disponibile attualmente per il colosso cinese. Anche l’Amazfit GTS è scontato a 98,40€, con un prezzo veramente imperdibile. Honor, sulla scia di Huawei, sconta il suo Magic Watch 2 a 127,41€, invece di 156,90€ .

Insomma queste e tante altre offerte sono disponibili da oggi sul sito. Non vi resta che dare un’occhiata e vedere se riuscite a scovare qualche articolo che potrebbe interessarvi!