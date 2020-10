Il volantino Trony è davvero pauroso, all’interno della campagna promozionale gli utenti possono trovare sconti assolutamente speciali, peccato solamente risultino essere disponibili in esclusiva presso alcuni punti vendita in Italia.

Come purtroppo sempre più spesso accade da Trony, anche in questo caso il cliente dovrà recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, e più precisamente solo nei punti vendita dislocati in Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte (in aggiunta ad Affi). L’e-commerce non è contemplato nel volantino, almeno ai prezzi che andremo a discutere.

Trony: tante offerte a disposizione degli utenti

Il volantino Trony è caratterizzato prima di tutto da un meccanismo assolutamente invidiabile, l’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio ed acquistare tutti i prodotti che desidera. Nel momento in cui supererà la soglia psicologica dei 499 euro, avrà acquisito il diritto ad accedere ai cosiddetti fantastici 5, non sono altro che 5 prodotti selezionati da Trony, e resi disponibili a 99 euro.

Il prezzo indicato andrà aggiunto alla cifra finale dello scontrino, e soprattutto l’utente potrà scegliere solo un prodotto, anche se dovesse spendere 1000 euro. I dispositivi sono comunque l’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active, lo smartphone Samsung Galaxy A30s, la TV Led da 43 pollici di marca LG, un monopattino marchiato MEG o l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 676.

Per scoprire da vicino il volantino Trony discusso nel nostro articolo, di seguito abbiamo inserito le pagine nel dettaglio più completo, apritele per nuove informazioni in merito.