MediaWorld da paura, in questi giorni l’azienda ha deciso di lanciare una nuova campagna promozionale che propone all’utente la possibilità di acquistare davvero ciò che vuole, e nel contempo godere di uno sconto immediato direttamente sullo scontrino corrente.

Il meccanismo che regola il volantino non è nuovo, né innovativo, già lo avevamo apprezzato e conosciuto in passato, anche se in questi giorni viene riservato un trattamento leggermente diverso. La campagna è da considerarsi attiva sia in negozio che online fino al 25 ottobre, con possibilità anche di godere della rateizzazione senza interessi, alias Tasso Zero, per ogni acquisto superiore ai 199 euro.

Volantino MediaWorld: tutte le migliori offerte

Per approfittare degli sconti, l’utente non deve fare altro che recarsi sul sito o in negozio entro la data indicata, ed acquistare ciò che vuole (senza limitazioni particolari, se non per quanto riguarda i buoni regalo ed i prodotti digitali).

A questo punto, una volta giunto in cassa, dipendentemente dal livello di spesa raggiunto, riceverà uno sconto immediato sullo scontrino stesso. Nello specifico parliamo di 50 euro su almeno 500 euro, di 100 euro su almeno 750 euro, di 150 euro su almeno 1000 euro e di 200 euro su almeno 1500 euro.

Chiaramente i tagli di sconto non possono essere cumulati, in altre parole, il cliente che riceverà la riduzione da 200 euro non godrà anche di tutte le riduzioni precedenti. Il volantino MediaWorld risulta essere attivo ovunque fino al 25 ottobre.