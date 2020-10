Ultimi giorni di possibilità di acquisto di un ottimo prodotto da Esselunga, grazie alla corrente offerta tech gli utenti riescono a raggiungere il nuovo Fifa 21, in versione per PS4, ad un prezzo assolutamente invidiabile.

Come sempre accade quando parliamo di soluzioni di questo tipo, l’accesso risulta essere disponibile in esclusiva presso i negozi sparsi per il territorio, senza possibilità di acquisto online o sul sito ufficiale. Le scorte sono limitate, di conseguenza dovete prestare la massima attenzione alle disponibilità nel punto vendita selezionato; segnaliamo che anche nei giorni successivi alla scadenza della campagna, potrebbero risultare disponibili dei pezzi allo stesso prezzo.

Esselunga: questi sconti fanno impazzire gli utenti

L’idea di Esselunga è di focalizzare per una volta l’attenzione sul mondo dei gamer, di conseguenza l’azienda ha pensato di lanciare uno sconto speciale sull’acquisto di Fifa 21, nella versione con upgrade gratuito a PS5. Quest’ultima dicitura spiega che, nel caso in cui l’utente dovesse decidere di acquistare la nuova console Sony (in arrivo nei prossimi mesi), potrà ugualmente giocare a Fifa 21, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Il prezzo finale di vendita è davvero invitante, sono necessari solamente 49,90 euro per l’acquisto. Il gioco, stando a quanto dichiarato da Electronic Arts, è caratterizzato da un gameplay completamente rinnovato, focalizzato sull’esperienza complessiva del consumatore, o meglio sulla fantasia e sulle abilità di chi imbraccerà il joystick.

Non vi resta che provarlo, ma ricordate che dovrete recarvi personalmente in negozio per completare l’acquisto.